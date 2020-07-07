بالفيديو .. قناديل بأحجام كبيرة تغزو شاطئ طرطوس

انتشرت مقاطع فيديو تظهر غزو عدد من قناديل البحر كبيرة الحجم لشواطئ طرطوس مؤخراً.

ونشرت إذاعة "المدينة" مقطع فيديو يظهر فيه أحد القناديل الكبيرة على شاطئ في طرطوس ويتم سحبه بعصاة بعد أن دفعته الأمواج.

خاص | #المدينة_اف_ام بالفيديو : قناديل بأحجام كبيرة تنتشر بكثرة على شاطئ #طرطوس. - تتراوح أنواع القناديل في مدى... المدينة اف ام Al Madina fm‎ Tiistaina 7. heinäkuuta 2020

وبشكل عام، تتباين الأعراض الناجمة عن لدغات القناديل، إلا أنه بالمجمل قد تكون الأعراض هي شعور بالحرق على الجلد وتنميل موضع اللدغ كما تترافق مع غثيان وإقياء ودوار وأحياناً صعوبة في التنفس، وفي بعض الحالات يكون القنديل من نوع خطير فقد يتسبب بالموت.

و التعامل مع اللدغة يتم من خلال عدة مراحل تبدأ بالإسعاف الأولي من خلال الماء المالح أو الساخن، بالإضافة إلى استخدام المواد المضادة للألم والحساسية ومضاد الزعاف وهو دواء قوي ضد سموم الحيوانات الخطرة.