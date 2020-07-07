والدة الطفل السوري الذي اغتصب في لبنان: المغتصبون من أقاربنا!

كشفت والدة الطفل السوري الذي تعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي في منطقة البقاع الغربي في لبنان، أن المغتصبين من أقاربهم.

وقال والدة الطفل بحسب وسائل إعلام لبنانية: " إن المجرمين السبعة فروا من البلدة منذ أن انتشر فيديو فعلتهم عبر الإعلام، وعائلاتهم تبرأت منهم بعدما شاهدوا الفيديو".

وأضافت : "المتحرشون أنكروا في البداية فعلتهم إلا أن الفيديو ثبت جرمهم باغتصاب الطفل والتحرش الجنسي به".

وقالت الوالدة أن أكثر ما يثير حرقة قلبها أن المتحرشين الثمانية هم من أقاربها، كون الأم تنحدر من بلدة سحمر البقاعية.

يذكر أن الطفل السوري يحمل الجنسية السورية ووالدته لبنانية، ويبلغ من العمر 13 عاماً كان يعمل بمعصرة للزيتون في بلدة سحمر وتم تصوير فيديو للتحرش به قبل عامين من قبل المتحرشين ولم يخبر والدته بما يحصل معه لأن المتحرشين كانوا يهددوه بالقتل، وبعد انتشار الفيديو أخبر والدته أنهم كانوا يعاشروه جنسياً بقوة.