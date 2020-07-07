محروقات تعدل آلية احتساب قيمة المشتقات النفطية في محطات الوقود

عدلت شركة محروقات آلية احتساب قيمة المشتقات النفطية في محطات الوقود ، بموجب تعميم صدر مؤخراً.

وجاء في التعميم بحسب صحيفة "الوطن" أنه سيتم اعتماد درجة الحرارة لحظة التعبئة، ولكل وسائل النقل بدرجة حرارة الجو الظهرية أساساً لاحتساب قيمة هذه المشتقات بدلاً من درجة الحرارة 15 درجة مئوية لجميع الجهات والقطاعات، و لكل المشتقات النفطية البيضاء.

وأثار التعميم حفيظة أصحاب محطات الوقود العاملة في سورية، واصفين القرار بـ"الارتجالي" وبأنه مخالف للمعايير العالمية، و أنه محاولة لتغطية نقص في الكميات لدى الشركة.

ونقلت "الوطن" عن أصحاب المحطات، أن النظام العالمي لاعتماد كميات المشتقات النفطية هو 15 درجة مئوية، معتبرين أنّ أي تغيير قياسي هو ليس لمصلحة أصحاب المحطات ولا لمصلحة الدولة في آن معاً.

وأشاروا إلى أن القرار انعكاسه على المواطن بالدرجة الأولى، وأنه في حال تمت تعبئة 1000 لتر لمنزل ما بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، وبعد مغادرته بساعات بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة ، سيجد المواطن أن الكمية انخفضت ما يترك عليه خسارة ، فلا يكون لصاحب المحطة أي علاقة بالموضوع ، ولكن سبب ذلك هو القرار الجديد وهذا أحد تداعياته.