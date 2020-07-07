جريمة في طرطوس.. قتل رجل أعمال في مكتبه

هزت جريمة مروعة محافظة طرطوس ، حيث قتل رجل أعمال أمس الإثنين ، ضمن مكتبه الذي يعمل فيه بمهنة الاستيراد والتصدير.

ونشرت "صاحبة الجلالة" تفاصيل الجريمة التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم عثر على رجل الأعمال “حسام يوسف حسن” مقتولاً في مكتبه في طرطوس.

والمغدور من تولد 1974، عثر على جثته أمس الاثنين في مكتب الاستيراد والتصدير الذي يملكه بشارع هنانو، والتحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين.

في حين بين قائد شرطة طرطوس، العميد موسى حاصود الجاسم، أن “الوفاة ناجمة عن جريمة قتل حيث تم رمي المغدور برصاصتين في الصدر والرأس".