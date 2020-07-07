بالفيديو.. أصالة نصري تتلقى خاتم خطوبة للمرة الثالثة وتفصح عن اسم زوجها القادم 



فاجئت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها عبر انستغرام بمقطع فيديو أظهرت فيه ظرف مقفول يحوي 200 يورو وخاتم من الألماس بدى للجمهور كخاتم خطوبة أو زواج.

وكشفت أصالة في الفيديو عن اسم المرسل، حيث وصفته بالأخ والصديق خالد، وشكك الجمهور بصلة الصداقة أو القاربة التي تجمع خالد نصري بعد حادثة طلاقها الأخير من زوجها طارق العريان.

فيما رجح الجمهور اقتراب موعد ارتباط وخطوبة أصالة بعد الفيديو الذي شاركته مع جمهورها وظهور خاتم أشبه بخواتم الخطبة.

الجدير بالذكر أن أصالة انفصلت منذ فترة عن زوجها طارق العريان بعد اكتشافها خيانته مع إحدى الممثلات الصاعدات وجرى الانفصال بالتراضي بين النجمين، حيث أنجبت منه توأميها آدم وعلي.

