لهذا السبب... هيفاء وهبي توقف عرض فيلم "أشباح أوروبا" في مصر



يواجه فيلم "أشباح أوروبا" من بطولة النجمة هيفاء وهبي، مصيراً مجهولا، خاصة بعد القضايا المتبادلة بين هيفاء بطلة الفيلم، ومدير أعمالها محمد وزيري ومنتج العمل.

حيث طالبت هيفاء وهبي، نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية في مصر، وقف تصاريح عرض أحدث أفلامها "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية بمصر لحين انتهاء القضايا والحكم فيها.

وجاء طلبها بمنع عرض الفيلم بسبب عدم حصولها على أجرها من الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، والذي يشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، الذي اتهمته مؤخراً بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حسابتها البنكية في مصر بموجب توكيلات قانونية حررتها له.

فيما أكد رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، أن النقابة أوقفت بالفعل تصاريح العمل لحين حل الأزمة بين الطرفين المتنازعين، وهو نفس القرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أعلنت مؤخرا أنها تسعى لعرضه خلال الفترة المقبلة، ليكون أول الأعمال السينمائية التي تفتتح الموسم السينمائي بعد فك الحظر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون فيلم "أشباح أوروبا" خارج حسابات موسم عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كان قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية، إلا أنها نفت أن يكون هذا الزواج قائماً.