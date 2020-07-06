سقطوا واحداً تلو الآخر .. غرق 5 سوريين في بئر ماء شمال لبنان (فيديو)

غرق 5 لاجئين سوريين في لبنان أول أمس الأحد، بعد سقوطهم في بئر للمياه في منطقة الشلفة بطرابلس شمال البلاد.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل الحادث مبينة أن السوريين سقطوا واحد تلو الآخر في بئر المياه الذي يصل عمقه إلى 15 مترا، وذلك أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم، ليفارقوا الحياة جميعا.

والسوريون الخمسة هم (محمود غنام، عبد الرحمن الخالد، عبد الواحد شمس الدين، عيد عيد، عبدالله يونس)، اثنين منهم ينحدرون من حمص وثلاثة من إدلب، ويعملون بالأعمال الحرة بالمنطقة لإيجاد قوت يومهم.

وبدأت الحادثة عندما كان سوريين اثنين يعملان على تنظيف محيط البئر فسقطا فيه، ولم يستطيعا الصعود، وهرع شخص ثالث نحو البئر لإنقاذهما، فسقط هو أيضاً فيه ولم يُسمع له صوت.

وهذا ما حصل لشخص رابع يعرف الذين سقطوا قبله، أما ضحية البئر الأخيرة، فكان الطبيب عبدالواحد شمس الدين حاول إنقاذ الأربعة، فغرق معهم.

وتمكنت فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” من سحب الجثث الخمسة من البئر.