الحسكة .. حفل زفاف ينتهي بمقتل أم العريس وابن عمه

تحول حفل زفاف في الحسكة إلى مأتم بعد أن انتهى الحفل بمقتل والدة العريس وإصابة شقيقه وابن عمه في إطلاق رصاص.

ونشرت صحيفة "الوطن" نقلاً عن الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش أن السيدة رغدة حسن الدهام ٥٠ عاماً قتلت نتيجة إصابتها بطلق ناري بالفخذ الأيمن تسبب بحدوث نزيف صاعق في الشريان الفخذي أدت لحدوث الوفاة.

وبين شلاش أن السيدة تعرضت للإصابة إثر مشاجرة بين ابن عم العروس وشبان من أقرباء العريس في قرية أهل العروسة (أبو خشب) على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

حيث قام ابن عم العروس المدعو “فسحل” بإطلاق الرصاص، فأصاب أيضاً شقيق العريس الشاب برصاصة بالساق اليسرى وأحد أقرباء العريس .

وتشهد مناطق سيطرة “قسد” في الحسكة انتشاراً كبيراً للأسلحة غير المرخصة وحوادث وجرائم إطلاق الرصاص والثأر.