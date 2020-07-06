وزارة الصحة تعلن عن إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم عن تسجيل إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في سوريا ما يرفع عدد الإصابات إلى 372.

وبحسب ما نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، تم تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 372.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 14، فيما بقي عدد حالات الشفاء 126 حالة.

وكانت إذاعة "المدينة إف إم" قد نشرت خبراً حول إصابة أحد متطوعي الهلال الأحمر في درعا بفيروس كورونا المستجد مبينة أنه تم إغلاق فرع المنظمة الكائن في حي المطار لمدة 14 يوم مع إجراء مسحات لـ25 شخص من المخالطين.