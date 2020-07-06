إصابة أحد متطوعي الهلال الأحمر في درعا بفيروس كورونا

نشرت إذاعة "المدينة إف إم" خبراً حول إصابة أحد متطوعي الهلال الأحمر في سوريا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "المدينة" أن المصاب من فريق الهلال الأحمر في مدينة درعا ، مبينة أنه تم إغلاق فرع المنظمة الكائن في حي المطار لمدة 14 يوم مع إجراء مسحات لـ25 شخص من المخالطين.

ويوم أمس أعلن صحة السويداء د. نزار مهنا عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة السويداء لممرضة تعمل في قسم التخدير بمشفى المواساة في دمشق، جراء مخالطتها لأحد المصابين.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 14إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 372، بينها 14 حالة وفاة و126 حالة شفاء.