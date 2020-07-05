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سلاف فواخرجي تكشف عن عداوتها مع هذا الفنان

الساعة 23:02 بتوقيت دمشق
05 يوليو 2020


صرحت الفنانة سلاف فواخرجي عن عداوتها المطلقة مع أحد الفنانين السوريين في مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".

وكشفت سلاف عن عداوتها مع الفنان جوان خضر من خلال صورة جمعتها به شاركتها فيها عبر منصة انستغرام.

حيث نشرت فواخرجي صورة من شخصيتها ميرامار مع جوان خضر وكشفت عن عداوتهما المنقطعة النظير في العمل المقبل بحجة أن المخرج يريد ذلك.

وعلقت على الصورة التي ظهرت بها رفقة جوان بقولها:

“عداوة بالمسلسل ( لأنه المخرج عاوز كده )
بس بالحقيقة إخوة ورفقة ومحبة وأخلاق
بفتخر فيها چوان بيك ”

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فيما انهالت التعليقات من جمهورها الذي أثنى على إطلالتها وتغزل بجمالها وتمنى لها التوفيق والنجاح في أعمالها.

يشار إلى أنه تم تأجيل عرض مسلسل "شارع شيكاغو" في موسم رمضان 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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