ميريام كلينك تثير الجدل مجدداً بأحدث جلسة تصوير .. صور



أثارت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك الجدل بإطلالتها الأخيرة بملابس البحر الفاضحة التي تعمدت بها إظهار مفاتنها.

حيث شاركت ميريام صور عبر انستغرام ظهرت فيها بالبكيني الفاضح مستلقية على مقعد خشبي ملون باللون الزهري.

وعلقت كلينك على الصورة بقولها: “من الجميل أن يكون الطقس مشمساً”.





كما شاركت ميريام كلينك جمهورها عبر خاصية الستوري عدة مقاطع فيديو فاضحة أثارت فيها الجدل حيث وضعت لمتابعيها حدود أوضحتها بعدة نصائح لمتابعيها، وبينت بأنها ليست صديقة لأي من متابعيها وتوعدتهم بالبلوك، ووصفت نفسها بالديكتاتورية في حال تخطي حدودهم في التعليقات على صورها.





فميا ترك الجمهور العديد من التعليقات المسيئة على الصورة كما دعوها إلى ارتداء الملابس في صورها القادمة وعدم تعمد إثارة الجدل بنشر صورها المغرية للجمهور.