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3 وفيات و20 إصابة وحالات شفاء.. حصيلة إصابات كورونا في سوريا لليوم

3 وفيات و20 إصابة وحالات شفاء.. حصيلة إصابات كورونا في سوريا لليوم

الساعة 15:06 بتوقيت دمشق
05 يوليو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل عدد جديد من الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع تسجيل حالات وفاة وشفاء.

حيث أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 358.

كما تم تسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 13.

وتم أيضاً تسجيل شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 126.

وكان مدير صحة السويداء د. نزار مهنا قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه تم تسجيل إصابة بفايروس كورونا في محافظة السويداء لممرضة تعمل في قسم التخدير بمشفى المواساة في دمشق، جراء مخالطتها لأحد المصابين، وهي من ضمن الإصابات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

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