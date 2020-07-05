قمر وشيراز للواجهة مجدداً وظهور مرتقب للأخيرة لتوضيح الخلاف

امتنعت الفنانة اللبنانية قمر عن الحضور لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ، فيما أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان مذكرة بحث و تحرِ جديدة بحقها.

وبحسب ما نشر موقع "الفن" أصدرت النيابة العامة في جبل لبنان مذكرة بحث و تحرِ جديدة بحق ​الفنانة قمر، بعد أن امتنعت الأخيرة عن الحضور عدة مرات الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ في وحدة الشرطة القضائية دون اي عذر مقنع يبرر عدم تلبيتها لاتصالات و تبليغات المحققين.

وأشارت الموقع إلى أن قمر بات بحقها أكثر من 5 دعاوى قضائية رفعتها الفنانة ​شيراز​ ضدها، بعد ان نكثت بتعهد قانوني وقعته لعدم مهاجمة المدعية حين تم توقيفها.

كما أن هناك أكثر من 4 دعاوى أخرى من أشخاص آخرين كانت قمر قد تقصدت الاساءة لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و من بينهم شخصية نافذة.

وبحسب "الفن" تشير المعلومات الى ان هناك اتجاه جدي على المستوى القضائي لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق قمر الذي أشعلت حرباً غير مبررة من خلال صفحتها الخاصة أثر خلافها مع الصاعدة السورية أنجي خوري .

واضافت المعلومات ان هناك امكانية لظهور شيراز للمرة الاولى بعد هذه الازمة من خلال شاشة التلفزيون للكشف عن حقائق ووقائع تلقي الضوء على تفاصيل ووساطات و تعديات تصب في خانة هذه المشكلة التي لم تنتهي رغم كل المحاولات القانونية.