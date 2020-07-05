تسجيل إصابة كورونا في السويداء لممرضة تعمل في مشفى المواساة.. تفاصيل

أعلن مدير صحة السويداء د. نزار مهنا أنه تم تسجيل إصابة كورونا في المحافظة لممرضة تعمل في مشفى المواساة في دمشق.

وقال مهنا لـ "شام إف إم" إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة السويداء لممرضة تعمل في قسم التخدير بمشفى المواساة في دمشق ، جراء مخالطتها لأحد المصابين.

وبين مدير صحة السويداء أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة والحالتان السابقتان في المحافظة شفيتا من الإصابة.

وأضاف أنه تم عزل الحالة المصابة في مشفى "سالي" بريف المحافظة، وتم أخذ مسحات لجميع المخالطين وإرسالها إلى المخبر المرجعي في وزارة الصحة.

كما تم توجيه عائلة الحالة لتطبيق حجر منزلي طوعي، مطالباً المواطنين بالالتزام الشديد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.