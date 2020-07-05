سوريا .. الحرارة الأربعينية مستمرة وحالة عدم استقرار نهاية الأسبوع

تشهد سوريا طقس حار لأيام حيث تبقى درجات الحرارة عند الأربعينيات لنشهد بعد ذلك طقس معتدل نسبياً.

وعن طقس هذا الأسبوع، نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أننا نشهد "أسبوع في بدايته حاراً.. في نهايته معتدل".

بدورها، ذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية أن الحرارة الأربعينية مستمرة على جميع المناطق الشرقية من سوريا .

وتبدأ الحرارة بالانخفاض قليلا في دمشق وباقي المناطق والمحافظات السورية الداخلية لتصبح بنهاية الثلاثينات إجمالاً وذلك حتى نهاية الاسبوع القادم.

تشير التوقعات إلى حالة عدم استقرار محتملة على السواحل السورية اعتباراً من يوم الجمعة 10/7/2020.