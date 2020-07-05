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باسم ياخور يكشف أسرار برنامج أكلناها وسبب خلافه مع نسرين طافش

الساعة 00:43 بتوقيت دمشق
05 يوليو 2020

شارك الفنان باسم ياخور مقطع فيديو عبر انستغرام وعد فيه الجمهور بالإجابة عن عدد كبير من أسئلة الجمهور المحرجة.

وكشف باخور في الفيديو بأنه سيكشف يوم غد عن عدد كبير من أسرار برنامج أكلناها الذي قدمه السنة الفائتة وأحدث ضجة عارمة في المجتمع الفني السوري بسبب الكم الهائل من الفضائح التي طفت على السطح من خلال برنامجه.

وأرفق باسم على فيديو بتعليق جاء فيه: 

"أسئلتكم وإجاباتي حول برنامج أكلناها غدا في فيديو. كواليس البرنامج على قناتي على اليوتيوب محبتي للجميع".

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وأكد باسم ياخور بأنه سيجيب عن العديد من الأسئلة مثل اسم الشخصية الذي كان يتمنى استضافتها في برنامجه وحقيقة إنتاج جزء ثاني من البرنامج، كما سيكشف عن سر خلافه مع الفنانة نسرين طافش وتعمده إثارة الجدل في برنامجه عند ذكر اسمها.

وسيشارك ياخور الفيديو الجديد عبر قناته الرسمية في يوتيوب.

https://www.youtube.com/BassemYakhour
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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