الداخلية السورية تكشف عن جريمة اغتصاب جديدة بحق فتاة قاصر



عثرت شرطة دريكيش على جثة فتاة ضمن الأراضي الزراعية بقرية القليعة كانت قد اختفت قبل 5 أيام من العثور عليها.

وكان والد الفتاة المدعو (أحمد .ز) قد قدم بلاغاً في وقت سابق إلى مدير ناحية دوير رسلان عن اختفاء ابنته القاصر سيدرا تولد ٢٠٠٧م منذ تاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٠م .

ومن خلال التحري والبحث وتتبع الأدلة تمكنت شرطة منطقة دريكيش من التوصل إلى الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما يدعيان (يزن .ز) و(علي .س ).

و اعترفا خلال التحقيق بفعلتهما، حيث أقدما على استدراج الفتاة القاصر سيدرا إلى منزل المدعو يزن وهو أحد أقربائها وقيامهما باغتصابها وقتلها خنقاً بسلك كهربائي ورميها في أرض زراعية مجاورة ، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة عن طريق إحراق ثياب المغدورة في حديقة منزل يزن .

وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وتقديمها إلى القضاء.



