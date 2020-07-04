صورة نسرين طافش على السرير تثير الجدل بين روّاد مواقع التواصل

لفتت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار بإطلالتها الجذابة على سرير من أحد المنتجعات السياحية الفخمة في دبي حيث تقضي إجازتها الصيفية.

وأطلت نسرين طافش عبر انستغرام بصورة وهي ترتدي فستان طويل أبيض شفاف على سرير من داخل المنتجع، واعتمدت مكياج هادئ كالعادة.

كما أرفقت الفنانة الصورة بتعليق قائلة: "أحيانا من أكثر الأشياء فعالية التي تستطيع ان تفعلها لنفسك هي ان تهدئ و تسترخي".





وأبهرت طافش متابعيها بكرم الضيافة الذي حظت فيه في منتجع دبي للسياحة من خلال مشاركة تفاصيل يومية لحياتها ضمن خاصية الستوري في حسابها.

فيما حازت صورة الفنانة على آلاف التعليقات من جمهورها الذي تغزل بإطلالتها الجريئة وتمنى لها النجاح في أدوارها القادمة في عالم الدراما العربية.

