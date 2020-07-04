بالفيديو.. أيمن رضا يهزأ مجدداً من باسم ياخور

استهزأ الفنان السوري أيمن رضا من زميله الفنان باسم ياخور خلال لقاء تلفزيوني أطل فيه مؤخراً.

حيث رد أيمن رضا ساخراً على وصف ياخور له بأنه "جوكر الدراما السورية"، وذلك خلال لقاء متلفز مع الإعلامي السوري أحمد الدرع بث مؤخراً عبر تطبيق إلكتروني.



وقال المذيع لرضا إن ياخور وصفه بـ "جوكر الدراما السورية"، ليرد رضا ضاحكاً "أي سيدي كتر خيرو طلع منو منيحة وحدة"!، حسب تعبيره.

و تابع رضا ممازحاً المذيع بأن "شكله يشبه الجوكر"، قبل أن يعود إلى الجدية، ويقول للمذيع منتقداً ياخور من جديد "إنه كان على ياخور أن يقول للمذيع بأن رضا لايكذب".

وأكد رضا بأنه ملتزم الصمت ولا يريد أن يرد على أحد من زملائه، قائلاً بأن لديه القدرة بالرد على كل شخص تحدث وتكذيبه سواء ياخور أو عبد المنعم عمايري.

و كان باسم ياخور شن قبل شهرين مع نفس المذيع هجوماً لاذعاً على أيمن رضا، منتقداً حديثه السلبي المتكرر بشأنه دون وجه حق، على حد زعمه.

يشار إلى أن الخلافات اندلعت بين الممثلين، عقب استضافة ياخور لرضا في برنامج "أكلناها"، حيث وصف رضا ياخور بأنه مصلحجي ولم يتصل به من سنوات، وأنه استضافه في برنامجه ليستفيد منه ليس أكثر وما شابه ذلك، في حين سبق لياخور أيضا وأن انتقد رضا بطريقة أكله.