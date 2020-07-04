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بالتفاصيل.. حجر بناء سكني جديد في ريف دمشق بعد رصد إصابة كورونا فيه

بالتفاصيل.. حجر بناء سكني جديد في ضاحية الأسد بريف دمشق بعد رصد إصابة كورونا فيه

الساعة 14:56 بتوقيت دمشق
04 يوليو 2020

حجرت الفرق الطبية على بناء سكني في منطقة ضاحية الأسد في ريف دمشق بعد رصد إصابة كورونا فيه.

ونقل تلفزيون "الخبر" عن مصادر محلية، أنه تم حجر بناء في منطقة ضاحية الأسد بعد رصد إصابة أحد ساكنيها بفيروس كورونا، مضيفةً: "إن حالة الإصابة تم التأكد منها بنسبة 80% وتم إجراء مسحة ثانية له للتأكد من النتيجة 100% ستصدر نتيجتها غالباً مساء السبت".

وأضافت المصادر لـ"الخبر": “بدأت الأعراض مع المصاب على شكل كريب”، وبينت المصادر ” أن سبب الإصابة يرجح أنه مخالطة لشخص من رأس المعرة.

يشار إلى أن البناء المحجور هو في منطقة بي 4 في ضاحية الأسد، والمصاب تم نقله لمشفى قطنا العسكري العزل ، وتم أخذ مسحات للمخالطين له.

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