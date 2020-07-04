طقس سوريا.. أجواء حارة تنحسر منتصف الأسبوع

تسيطر أجواء حارة نسبياً على سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، لتبدأ بالانحسار يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، تسيطر الأجواء حارة على البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، وتبدأ هذه الموجة بالانحسار تدريجياً من بعد ظهر يوم الثلاثاء على المناطق الغربية ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظاً يوم الأربعاء حيث إلى معدلاتها الطبيعية في تلك المناطق.

وعادت وحذرت المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، ومن حدوث الحرائق في المناطق الحراجية والحقول والغابات.

وبدأت درجات الحرارة بالارتفاع نحو الأربعين منذ يوم الجمعة في دمشق و معظم المناطق الداخلية ، على أن تبدأ الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي البسيط اعتباراً من الإثنين 6/7/2020 ، بحسب ما نشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية.