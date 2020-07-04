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تيم حسن يطالب بمعاقبة مغتصبي الطفل السوري في لبنان .. صور

الساعة 12:38 بتوقيت دمشق
04 يوليو 2020


طالب الفنان السوري تيم حسن بمقاضاة ومحاسبة مرتكبي الجريمة البشعة بحق الطفل السوري في لبنان.

حيث شارك تيم حسن نجم مسلسل الهيبة ، صورة عبر خاصية الستوري في حسابه بين فيها انضمامه لحملة محاسبة الشبان اللبنانيين الثلاثة  الذين أقدموا على التنمر واغتصاب طفل سوري في الـ 13 من عمره ضمن حادثة هزت الرأي العام اللبناني والسوري.

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كما انتشر هاشتاغ #العدالة_للطفل_السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشارك فيه العديد من الفنانين السوريين واللبنانيين مثل شكران مرتجى وفرح يوسف التي شاركت صور المجرمين عبر حسابها الرسمي مع وسم "مغتصب" لكل منهم.

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يشار إلى أنه تم تسريب شريط  فيديو يوثق عملية الاعتداء على الطفل سوري في لبنان، مما أحث صدمة لدى الرأي العام اللبناني والسوري بعد أن أظهر الشريط المسرب قيام عدد من الأشخاص بتعذيب والاعتداء جنسياً عليه، كان يعمل في إحدى معاصر الزيتون.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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