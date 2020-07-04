دمشق .. مخنث يتصيد الزبائن من الحدائق لممارسة الدعارة

ألقى قسم الآداب في دمشق على مخنث وداعرة يتصيدان الزبائن من الحدائق لممارسة الدعارة في محلة جرمانا لقاء المنفعة المادية.

ونشر موقع "صاحبة الجلالة" تفاصيل عملية إلقاء القبض على المتهمين بالدعارة، والتي بدأت عندما قام شخصان " ل ، ح" و " ق، م " بالادعاء على ثالث " م، م" وهو مخنث.

وقال المدعيان أن المخنث حاول استجرارهما لممارسة اللواطة معهما من جانب حديقة القصاع بالإضافة لعمل المدعوة " م، ش " معه في تصيد الزبائن لممارسة الدعارة.

وقام قسم الآداب بإرسال دورية لمكان بشكل سري لمكان تواجدهما ليلاً وخلال ذلك تمت مشاهدة الداعرة "م" تحاول إغراء أحد أصحاب السيارات الخاصة فتم إلقاء القبض عليها وتبين أنها من أرباب السوابق في العمل بالدعارة.

واعترفت الداعرة "م" بأنها مازالت تعمل بهذا المجال وتتصيد الزبائن في الأماكن العامة وقرب الحدائق ليلاً وتقوم باصطحاب الزبون لشقتها لممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية.

وأضافت أنها اعتادت على التواجد بجانب الحدائق العامة كحديقة القصاع أو التجارة وكان المخنث "م، م" يتواجد معها أغلب الأوقات ليقوم بتصيد الزبائن بهدف ممارسة اللواط معهم مقابل المنفعة المادية وكان يقيم معها في شقتها .

وبالتحقيق معه اعترف المخنث انه كان يعمل في مجال الحلاقة النسائية في منطقة جرمانا حيث تعرف على المدعوة "م" التي عرضت عليه العمل معها في تصيد الزبائن من الحدائق والشوارع العامة مقابل المنفعة المادية.