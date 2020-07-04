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8 لبنانيون .. الطفل السوري يكشف للأمن تفاصيل تعرضه للاغتصاب

8 لبنانيون .. الطفل السوري يكشف للأمن تفاصيل تعرضه للاغتصاب

الساعة 09:59 بتوقيت دمشق
04 يوليو 2020

أصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً حول قضية الطفل السوري الذي تعرض للاغتصاب في البقاع الغربي، مبينة أنه تم توقيف أحد المشتبه بهم.

ونشر الأمن الداخلي في لبنان البيان عقب انتشار مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري للاغتصاب والتحرش من قبل مجموعة من الشباب اللبنانيين.

وجاء في البيان أنه تم الاستماع إلى الطفل وهو سوري الجنسية من مواليد عام 2007، ووالدته بشأن الجرائم التي تعرض لها، لافتا إلى أنه تم توقيف أحد المشتبه بهم.

ونقل البيان عن الطفل، أنه منذ حوالي سنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون، أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد (1977، 1981، 1998، 1999، 2000 و2002)، على هتك عرضه وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.

وكان موقع “المنتدى الإخباري” قد نشر أن طفل سوري تعرض لاعتداء جنسي متكرر من قبل شبان لبنانيين في مدينة “سحمر” في البقاع الغربي في لبنان، وتم تداول مقطع فيديو لإحدى عمليات الاعتداء.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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