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إطلالة ساحرة لـ هيفاء وهبي من الجيم... صور

الساعة 00:11 بتوقيت دمشق
04 يوليو 2020

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بملابس الرياضة عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

وأظهرت هيفاء وهبي لياقتها ورشاقة جسدها من خلال الصور التي شاركت جمهورها بها وهي تمارس رياضة الغطس والسباحة في أحد المسابح المغلقة، كما شاركتهم صورة لها من النادي الذي تمارس فيه الرياضة الصباحية.

و اعتمدت الفنانة في إطلالتها على سروال أزرق اللون مخصص للرياضة وبلوز قصير من نفس اللون كشفت فيه عن بطنها للجمهور، وأسدلت شعرها على أكتافها واضعة سماعات على أذنيها.

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وانهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صور هيفاء وهبي حيث أثنى الجمهور على جمالها ورشاقة جسمها رغم تقدمها في العمر.

 كما تمنى لها المتابعون استرداد أموالها المسروقة من قبل رجل أعمالها السابق المصري محمد وزيري.

الجدير بالذكر أن وهبي كذبت شائعات زواجها بالسر من الوزيري بعد توعده بتقديم وثائق تثبت صحة ادعائاته في المحاكم المصرية فيما توعدته بالقصاص بتهمة التشهير والسرقة.


 

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