السبت 04 يوليو 2020
الساعة 09:17, دمشق
EN
shoukran_0.jpg

شكران مرتجى تتشبه بزوجة أحد رؤساء العرب .. صور

الساعة 23:39 بتوقيت دمشق
03 يوليو 2020


نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى صورة عبر انستغرام ظهرت فيها بمراحل عمرية مختلفة.

حيث شاركت شكران عبر حسابها الشخصي صورة ظهرت فيها في طور الإنتقال من الشباب إلى الشيخوخة بعد حوالي 20 عام من الآن 

واقتبست الفنانة من كلمات أحمد خالد توفيق  مع الصورة فقالت:
‏ "لست متأكداً من وجودي طويلاً بالدنيا، لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيّبة تبقى للأبد ".

وأردفت شكران قولها بتمني أمنية تمثلت بالتشبه بزوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات وقالت:

"يارب بس ختير اذا الله عطاني عمر كون هيك بشبه السيدة جيهان السادات صح".

{EB103B42-B46A-4F03-96A9-148935100166}.png.jpg
 

وأثنى الجمهور على شكل شكران وتفاصيل وجهها في سن الهرم، فانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها طول العمر والشيخوخة الجميلة والنجاح في قادم الأعمال.


 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#انستغرام #فنانة سورية #فن #صورة #شكران مرتجى

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة