تسريبات صادمة من مسلسل الهيبة 4



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة للممثل السوري تيم حسن من إطلالته الجديدة في مسلسل الهيبة 4.

حيث ظهر تيم حسن بشعر طويل ولحية طويلة مما أثار الشكوك حول دوره في الموسم المقبل من الهيبة 4 وطبيعة شخصيته في العمل.

فيما انتشرت تسريبات عن العمل بأن الشركة المنتجة تعمل على إنهاء العمل رفقة الكاتب فؤاد حميرة والمخرج سامر البرقاوي للخروج بشخصية تيم حسن "شيخ الجبل" بصورة لطيفة، حيث ينكفئ جبل على نفسه بعد مقتل عائلته رفقة ابنه الرضيع برصاص الغدر في المشهد الأخير من الهيبة الحصاد ويصبح أقل شراسة أكثر لطافة وأقل دموية بعد واقعة إطلاق الرصاص على زوجته سيرين عبد النور وابنه ومقتلهما.

ويظهر في الجزء الجديد عادل كرم كقطب مواز لـ تيم حسن في صراع السيطرة والنفوذ ليتدخل شاهين مع ابن عمه جبل ويتخذ موقف تاريخي في الوقوف مع جبل لاستعادة السيطرة على الهيبة من كرم وعصابته.

بينما تلعب ديمة قندلفت دور مشوق في العمل المقبل حيث تتقمص شخصية ابنة خال جبل وتحاول الانتقام منه لمقتل والدها نجاح سفكوني في الجزء الثالث مستخدمة أساليب خادعة وماكرة.

يشار إلى أن قنوات MBC تحاول الضغط على صناع العمل لعرض الهيبة 4 بجزئه الأخير في الخريف المقبل قبل شهر رمضان المبارك لما يلاقيه من إقبال جماهيري واسع في الوطن العربي، ولم تعلن شبكة القنوات السعودية عن موعد عرضه حتى اللحظة.



