قتلت زوجها بالسم ليخلو الجو لها مع جارها .. الداخلية السورية تكشف ملابسات جريمة قتل في حماة



قدّم أحد المواطنين بلاغاً إلى مركز الأمن الجنائي في مصياف عن تعرض شقيقه للقتل ولا يوجد لديه ما يدله إلى الفاعل.

حيث ادعى شقيق الضحية بأن حادثة وفاة شقيقه (محمد . ا) والتي حصلت بتاريخ 2020/5/14م غير طبيعية، وهو يشك بتعرض شقيقه للقتل.

وخلال التحري تمكن مركز الأمن الجنائي في مصياف من كشف ملابسات الجريمة حيث تبين وجود علاقة بين زوجة المغدور المدعوة (ليالي. ع) وجارهم المدعو (علي . ع) وتم إلقاء القبض عليهما.

و اعترفت المقبوض عليها (ليالي) بوضع مادة السم لزوجها المغدور في الطعام والشراب بسبب كشفه لتلك العلاقة.

كما اعترف (علي . ع) بوجود علاقة مع زوجة المغدور وقيامه بالتخطيط لارتكاب الجريمة بالاتفاق مع زوجة المغدور وإحضاره مادة سمية وإعطائها للمقبوض عليها لوضعها في طعامه وشرابه والذي توفي على إثرها.

وتم اتخاذ الاجراء اللازمة بحقهما وتقديمهم إلى القضاء لينالا جزاءهما.



