غادة بشور توضح حقيقة زواجها من جورج وسوف

أوضحت الفنانة السورية غادة بشور حقيقة الأنباء المتداولة حو زواجها من الفنان السوري جورج وسوف .

وردت بشور على هذه الشائعة على خلفية انتشار صورة ظهرت فيها وهي تجلس إلى جانبه وتحتضنه.

وفي هذا السياق نشرت تعليقاً على كتبت فيه: "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع إشاعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيتو. بدي اسألكن من وين مصادركن؟ من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتوا؟ باختصار إشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقة ومحبة ووفا يلي ما بتعرفو الوفا".

وأضافت: "بس بوعدكن كل حدا ناشر أخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقتي بسلطان الطرب بإشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقوا صغار".