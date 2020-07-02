بعد مرور أسبوعين.. الاتصالات توجه الإنذار الأخير لشركة سيرياتيل

وجهت وزارة الاتصالات والتقانة ، انذار جديد لشركة سيرياتيل مطالبة إياها بدفع ما يترتب عليها من ضرائب .

وأعلنت وزارة الاتصالات في بيان لها نشرته صحيفة "الثورة" أنه وبعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بجميع الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.

وأكدت في بيانها انها ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة.

وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا ، أوقفت التداول بأسهم سيرياتيل لاتصالات المحمول، بدءاً من 2 حزيران.

كما أعلن مجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري) بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.