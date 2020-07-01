الخميس 02 يوليو 2020
الساعة 00:47, دمشق
EN
اhaiba.jpg

تعرف على خصم جبل شيخ الجبل في الهيبة 4

الساعة 23:51 بتوقيت دمشق
01 يوليو 2020


نشرت الفنانة السورية ديمة قندلفت صورة جديدة لها عبر انستغرام أطلت فيها من سيارتها الخاصة بشعر قصير ونظارات شمسية.

وأرفقت ديمة قندلفت الصورة بتعليق رحبت فيه بجمهورها ومحبيها باللغة الانكليزية.

{0CEA7D00-1F96-413B-82F7-01561DFAF033}.png.jpg
 

فيما أثنى المتابعون على إطلالتها وتركوا لها العديد من تعليقات الغزل وأبدو شوق منقطع النظير لمشاهدتها في مسلسل الهيبة 4 في موسم رمضان 2021.

يشار إلى أنه ديمة قندلفت ستتصدر بطولة مسلسل الهيبة 4 خلفاً للمثلة اللبنانية سيرين عبد النور التي لعبت دور البطولة في الهيبة 3.

كما أعلن الممثل اللبناني عادل شديد مشاركته للممثل السوري تيم حسن شيخ الجبل وعادل كرم دور البطولة في الهيبة 4.

وبين عادل بأنه سيكون ذراع من أذرع المافيا تحت قيادة عادل كرم في المسلسل المقبل وسيقوم بالكثير من أعمال القتل والذبح وقطع الأصابع في مشاهد مؤثرة.
يذكر أن تيم حسن كان قد أعلن بشكل رسمي يوم أمس عن تأجيل عرض الهيبة 4 إلى موسم رمضان2021 .

تم نسخ الرابط بنجاح.
#مسلسل #ديمة قندلفت #تيم حسن #جبل شيخ الجبل #الهيبة 4 #عادل كرم

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة