تعرف على خصم جبل شيخ الجبل في الهيبة 4



نشرت الفنانة السورية ديمة قندلفت صورة جديدة لها عبر انستغرام أطلت فيها من سيارتها الخاصة بشعر قصير ونظارات شمسية.

وأرفقت ديمة قندلفت الصورة بتعليق رحبت فيه بجمهورها ومحبيها باللغة الانكليزية.





فيما أثنى المتابعون على إطلالتها وتركوا لها العديد من تعليقات الغزل وأبدو شوق منقطع النظير لمشاهدتها في مسلسل الهيبة 4 في موسم رمضان 2021.

يشار إلى أنه ديمة قندلفت ستتصدر بطولة مسلسل الهيبة 4 خلفاً للمثلة اللبنانية سيرين عبد النور التي لعبت دور البطولة في الهيبة 3.

كما أعلن الممثل اللبناني عادل شديد مشاركته للممثل السوري تيم حسن شيخ الجبل وعادل كرم دور البطولة في الهيبة 4.

وبين عادل بأنه سيكون ذراع من أذرع المافيا تحت قيادة عادل كرم في المسلسل المقبل وسيقوم بالكثير من أعمال القتل والذبح وقطع الأصابع في مشاهد مؤثرة.

يذكر أن تيم حسن كان قد أعلن بشكل رسمي يوم أمس عن تأجيل عرض الهيبة 4 إلى موسم رمضان2021 .