الفنانة قمر تستعرض جمالها بصور منذ 4 سنوات

اعتادت الفنانة اللبنانية قمـر إثارة الجدل بظهورها المتعري وكشفها عن مفاتنها للجمهور وأطلق عليها الجمهور لقب "كايلي جينر" العربية نتيجة نحافة خصرها وشبهها الكبير بها.

حيث شاركت قمر صور قديمة عبر حسابها على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها سابقاً منذ 4 سنوات.





وأطلت قمر بصور مثيرة للجدل وملابس فاضحة، وأرفقتها بتعليق:

"هل تصوير من ٤ سنين من اجمل صوري يلي كتير بحبا

شو من قول للمقلدين الفايك يتعلموا ويقلدو"





وأثارت صورها الفاضحة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسم الجمهور بين معجباً بإطلالتها الجريئة، بينما هاجم البعض جرأتها وملابسها.







