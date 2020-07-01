زوجة عكيد باب الحارة تشعل مواقع التواصل بجمالها... صورة

هنأ الفنان السوري وائل شرف نجم مسلسل "باب الحارة" زوجته عبر منصة انستغرام بمناسبة عيد ميلادها.

حيث شارك وائل شرف صورة لزوجته مهنئاً اياها بحلول عيد ميلادها مرفقاً منشوره بتعليق مفعماً بالحب والرومنسية.

وكتب شرف لزوجته: "كل سنة وأنتي سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم .. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك و يهنيكي و تضللي فوق راس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود.".





فيما تفاعل جمهوره مع المنشور بشكل كبير وحاز على آلاف الإعجابات والتعليقات التي تغزلت بجمال زوجته.

الجدير بالذكر أن شائعات انتشرت مؤخراً حول مشاركة وائل شرف بشخصية "أبو شهاب" الشهيرة، في الجزء الـ 11 من باب الحارة، وهو ما نفاه الفنان السوري مؤكداً بأنه لن يعود للعب دور البطولة في المسلسل إلا بشخصيته القديمة "العكيد معتز" وانه لم يتخذ بعد القرار بالمشاركة في الجزء الجديد.