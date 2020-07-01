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في اللاذقية... مشادة كلامية بين جارتين تؤدي لجريمة قتل

الساعة 23:39 بتوقيت دمشق
01 يوليو 2020

تلقى قسم شرطة المدينة الشمالي في محافظة اللاذقية بلاغاً بوقوع جريمة قتل في شارع الجمهورية إثر مشاجرة بين أحد الجيران.

حيث توجهت دورية من القسم إلى مكان الجريمة وقامت بمحاصرة منزل الجاني وتأمين البناء والشارع، وتمكنوا من إلقاء القبض على القاتل ضمن البناء نفسه ومصادرة أداة الجريمة.

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وخلال التحقيق معه اعترف المدعو (عامر . ع) مواليد ١٩٩٨ بطعن جاره المغدور (حسين . أ) مواليد ١٩٦٣ بصدره بسكين مما تسبب بوفاته وذلك إثر خلافات سابقة بين العائلتين.

و عن سبب الخلاف، أوضح الجاني بأنه يقطن في الطابق الثاني والمغدور بالطابق الثالث ضمن البناء ذاته، وأثناء قيام زوجة المغدور بنزول الدرج شاهدت جارتها أم الجاني (عامر) وحصلت ملاسنة كلامية بينهما وتطور الخلاف إلى تدخل أفراد عائلة الطرفين وحصول مشادات بالأيدي فقام المغدور بالتهجم على الجاني عامر بأداة حادة وجرحه بيده بشكل سطحي مما دفع المدعو (عامر) لإحضار سكين من المطبخ وطعن المغدور (حسين) بصدره مما أدى لوفاته لاحقاً.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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