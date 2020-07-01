الحسكة.. شاب يقتل والده بـ 6 رصاصات في جسده

توفي رجل يبلغ من العمر 43 عاماً ، جراء نزيف حاد عقب إطلاق النار عليه من قبل ابنه الشاب في ريف بلدة الهول الواقعة شرق الحسكة.

ونقلت صحيفة "تشرين" عن الطبيب الشرعي في الحسكة ، محمد سعيد شلاش ، إن الجريمة وقعت في قرية الجنبة في ريف بلدة الهول الواقعة شرق الحسكة بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وبين شلاش أن الأب البالغ من العمر 43 عاماً توفي متأثراً بالجراح العميقة التي أصيب بها من جراء قيام ابنه الشاب البالغ من العمر نحو 18 عاماً بإطلاق النار عليه.

ولم يذكر شلاش تفاصيل ومسببات الجريمة حيث أن التحقيقات لمعربة ملابسات الحادثة مستمرة.