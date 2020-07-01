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بالصور.. وزير سوري يفاجئ أفران دمشق بزيارة عند الثانية ليلاً

بالصور.. وزير سوري يفاجئ أفران دمشق بزيارة عند الثانية ليلاً

الساعة 10:43 بتوقيت دمشق
01 يوليو 2020

فاجأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عدد من الأفران في دمشق بزيارة غير محددة مسبقاً عند الثانية ليلاً.

ونشرت صحيفة "الوطن" أن جولة البرازي شملت مخابز المزة وابن النفيس الآليين وباب توما والزاهرة ووجد فيها تفاوتاً في نوعية وجودة الخبز المنتج في عدة أفران بالعاصمة دمشق مع تسجيله عدة ملاحظات على سير العملية الإنتاجية في المخابز.

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وشدد البرازي خلال الجولة على الأفران، على أن تكون نوعية الخبز بمستوى واحد في جميع المخابز وعلى عدم التفاوت في المواصفات والنوعية وأن يتم توزيع الخبز بالأوقات المحددة للمعتمدين وبالشكل اللائق.

كما استمع وزير التموين لعدد من المواطنين أمام مخبز الزاهرة لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم والإشكالات التي يعانونها.

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واطلع أيضاً على واقع خطوط التشغيل والإنتاج ونوعية الخبز المنتج وآلية توزيع وبيع الخبز للمعتمدين والمواطنين عبر البطاقة الالكترونية، والتعرف على مشاكل العمال والصعوبات التي تعوق تطوير الإنتاج والبحث في الحلول.

وطالب البرازي المعنيين عن المخابز بإيجاد آلية لتخفيف الازدحام على المخابز والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة كالتباعد بين الأشخاص وضع الكمامات وغيرها من الإجراءات.

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