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تيم حسن يكشف رسمياً عن موعد عرض "الهيبة 4"

الساعة 00:26 بتوقيت دمشق
01 يوليو 2020

شارك النجم السوري تيم حسن متابعيه عبر انستغرام صورة جديدة له من مسلسل الهيبة الجزء الرابع ظهر فيها بلحية طويلة وشعر طويل.

حيث أطل تيم حسن بإطلالة مختلفة عن إطلالته السابقة في الأجزاء الماضية من مسلسل الهيبة.

وأرفق تيم حسن الصورة بتعليق كشف فيه عن موعد عرض مسلسل "الهيبة 4 " الذي سيحمل اسم "الهيبة الرد" في جزئه الأخير الذي أعلنت عنه شركة الصباح المنتجة للمسلسل.

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وكشف تيم عن موعد العرض في رمضان 2021، والذي كتب سيناريو الحوار فيه الكاتب فؤاد حميرة وأخرجه سامر البرقاوي.

و كذّب تيم حسن بكشفه عن موعد العرض الشائعات المتداولة عن عرض العمل في شهر أيلول المقبل.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية ديمة قندلفت والفنان اللبناني عادل كرم انضما إلى أسرة مسلسل الهيبة في الجزء الأخير.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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