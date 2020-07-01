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بالصور... دومينيك حوراني بإطلالة جريئة بملابس البحر

الساعة 00:15 بتوقيت دمشق
01 يوليو 2020

تواصل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني إثارة الجدل بإطلالاتها المميزة في كل مرة، حيث شاركت جمهورها عبر انستغرام بصور جديدة من رحلتها الصيفية إلى منطقة جبيل في لبنان.

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وأطلت دومينيك بـ مايوه فاضح كشف الكثير من جسمها وأظهر أنوثتها، مما أثار استياء الجمهور واتهمها بقصد وتعمد الايحاءات الجنسية في إطلالاتها.

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وعادت دومينيك وكشفت بشكل واضح للعيان عن "صدرها" في صورة مقربة للجمهور ظهر بها وجهها الجميل وأجزاء من جسدها.

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وكانت دومينيك قد أثارت جدلاً في وقت سابق من خلال فيديوهاتها أثناء فترة الحجر المنزلي التي تعمدت فيها الإغراء والملابس الفاضحة.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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