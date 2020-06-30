نسرين طافش بإطلالة ساحرة بملابس السباحة... صور

أطلت الفنانة نسرين طافش عبر صفحتها على انستغرام بلباس السباحة المخفي تحت ثوب أبيض قصير من أحد المنتجعات الصيفية في دبي.





وظهرت نسرين طافش بثوب أبيض قصير وتحته ملابس السباحة، مع نظارات شمسية سوداء اللون وشعر مسدول على الأكتاف.





وأرفقت الصور بتعليق: "إنه يوم جديد و جميل .. لم يسبق لي أن عشت هذا اليوم مسبقاً.. يومكم سلام و سعادة".

فيما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها الذين تغزلوا بإطلالتها الساحرة ورشاقة جسمها، وتمنوا لها قضاء وقت ممتع في إجازتها الصيفية والمزيد من النجاح والتألق في قادم أعمالها الدرامية.



