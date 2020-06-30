الأربعاء 01 يوليو 2020
الساعة 00:03, دمشق
EN
imgid386967.jpg

نسرين طافش بإطلالة ساحرة بملابس السباحة... صور

الساعة 23:42 بتوقيت دمشق
30 يونيو 2020

أطلت الفنانة نسرين طافش عبر صفحتها على انستغرام بلباس السباحة المخفي تحت ثوب أبيض قصير من أحد المنتجعات الصيفية في دبي.

{6F6E452E-DD83-4EDA-ABBF-55E1FC9DD5AD}.png.jpg
 

وظهرت نسرين طافش بثوب أبيض قصير وتحته ملابس السباحة، مع نظارات شمسية سوداء اللون وشعر مسدول على الأكتاف.

{10D60652-4F62-4F8B-908A-ED078DB45DA7}.png.jpg
 

وأرفقت الصور بتعليق: "إنه يوم جديد و جميل .. لم يسبق لي أن عشت هذا اليوم مسبقاً.. يومكم سلام و سعادة".

فيما انهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها الذين تغزلوا بإطلالتها الساحرة ورشاقة جسمها، وتمنوا لها قضاء وقت ممتع في إجازتها الصيفية والمزيد من النجاح والتألق في قادم أعمالها الدرامية.

{A991D341-2CF0-42FC-9EA3-013F5716A789}.png.jpg
 

تم نسخ الرابط بنجاح.
#انستغرام #ملابس السباحة #فنانة #نسرين طافش #دبي

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة