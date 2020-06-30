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وزارة الصحة في سوريا تعلن عن إصابات وحالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

وزارة الصحة في سوريا تعلن عن إصابات وحالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

الساعة 15:12 بتوقيت دمشق
30 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل عدد جديد من الإصابات بفيروس كورونا ما يرفع العدد الكلي إلى 279.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية اليوم الثلاثاء 30 حزيران أنه تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 279.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 105.

وأكدت الوزارة في بيان أمس حول تطورات كورونا في سوريا، أن اكتشاف الإصابات بشكل مبكر وتوفير العلاج اللازم لها وهو مجاني في مراكز العزل المخصصة لذلك والالتزام بالحجر المنزلي للحالات المخالطة وإجراءات التباعد المكاني تساعد في ضبط العدوى وصولاً لعدم تسجيل أي حالة جديدة.

ودعت المواطنين وبشكل خاص كبار السن والمرضى المزمنين لتجنب أماكن الازدحام قدر الإمكان كونهم معرضين أكثر من غيرهم لـمضاعفات الفيروس.

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