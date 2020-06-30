اللاذقية.. ضبط 3 أشخاص بحالة غش عبر سماعة بلوتوث

ضبطت دورية من فرع الأمن الجنائي بمدينة اللاذقية ثلاثة شبان يقومون بالغش أثناء امتحان الشهادة الثانوية العامة.

وأفادت وزاة الداخلية أنه أثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي بأداء المهام الموكلة إليها بالحفاظ على سلامة وحسن سير العملية الامتحانية في مدينة جبلة لمنع ظاهرة الغش الامتحاني، ومن خلال المراقبة الدقيقة اشتبهت بسيارة خاصة نوع (هونداي) متوقفة قرب المركز الامتحاني للشهادة الثانوية العامة في حي (النقعه).

وشاهدوا داخل السيارة شخص يدعى ( ح . ا) مواليد ٢٠٠٠، يقوم بالتحدث عبر جهاز صغير، وقبل الانتهاء من الامتحان خرج أحد الطلاب من المركز الامتحاني وصعد بالسيارة المذكورة فتم إلقاء القبض عليهما.

وبعد إلقاء القبض عليهما تم نزع جهاز سماعة نوع (بلوتوث) صغيرة جداً مخبأة في مجرى السمع ضمن أذن الطالب المدعو (ع . ح) مواليد ٢٠٠١ ، كما تمت مصادرة جهاز إرسال بلوتوث من الأول مع جهازين خليوي.





واعترفا الشابان خلال التحقيق بإقدامهما على الغش الامتحاني بالاشتراك مع شخص ثالث يدعى ( ا . ع ) مواليد ١٩٩٢ ، يقوم بالإجابة عن الأسئلة وإرسالها للمدعو الأول الطالب ( ع . ح) وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره مليون ليرة سورية لصالح المذكور (ا . ع) .



