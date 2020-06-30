موجة حر نهاية الأسبوع وتحذيرات للسائقين من خطورة المعقمات خلال ساعات الذروة

حذر المتنبئ الجوي شادي جاويش السائقين من موجة حر مرتقبة ناصحاً إياهم بإبعاد المعقمات والمواد الكحولية عن السيارات خلال ساعات الذروة.

وقال جاويش لإذاعة "شام إف إم" إن موجة حر تبدأ يوم الأربعاء وتستمر بحدود 3 أيام، ويكون معدل درجات الحرارة في شهر تموز بحدود ال 36 درجة أي سترتفع الحرارة فوق المعدل في هذه الموجة لتصل إلى الأربعين وما فوق.

كما حذر جاويش من الخروج في ساعات الذروة الممتدة من 12 ظهراً وحتى 4 عصراً، مشدداً على خطورة وجود المعقمات والمواد الكحولية في السيارة خلال ساعات الذروة، ومن الضرورة أخذ الحذر منها.

وحول درجات الحرارة خلال اليومين الحاليين قال جاويش إن درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، الجو حار في النهار ومعتدل ليلاً.