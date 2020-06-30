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سوريا .. تحذيرات من حساب ينشر ملفات فساد قضائية على الفيسبوك

الساعة 09:52 بتوقيت دمشق
30 يونيو 2020

حذر مجلس الدولة في سوريا من وجود حساب وهمي على الفيسبوك ينشر ملفات فساد مزعومة منتحلاً صفة قضائية .

ونشر مجلس الدولة عبر صفحته في فيسبوك مساء الاثنين توضيح جاء فيه: "من خلال المتابعة لوحظ وجود حساب على الفيسبوك ينتحل صاحبه صفة قضائية ويدّعي بأنه قاضي ويضع شعار مجلس الدولة، ويحارب الفساد ويقوم بخدمة المواطنين، إلا الحقيقة مغايرة لذلك تماماً فهم أشخاص يمتهنون الاحتيال ويسيئون للقضاء والقضاة، ويستهدفون الجهات الرسمية بالتشهير واختلاق الأكاذيب والترويج على أنها ملفات فساد يحاربونها".

كما نفى مجلس الدولة وجود قاض يعمل لديه باسم "عرين الخطيب" وهو اسم الحساب الذي ينتحل صفة قاضي على الفيسبوك.

 

#مجلس الدولة في سورية #هام من خلال المتابعة لوحظ وجود حساب على الفيسبوك ينتحل صاحبه صفة قضائية ويدّعي بأنه قاضي ويضع...

Julkaissut ‎مجلس الدولة في الجمهورية العربية السوريةMaanantaina 29. kesäkuuta 2020

ودعا المجلس المواطنين للحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، حرصاً منه على عدم وقوعهم في فخ تزييف الحقائق وتضليلهم.

 

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