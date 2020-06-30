هيا مرعشلي تثير الجدل عبر مواقع التواصل بتعليق لها 



أطلت الفنانة الشابة هيا مرعشلي، ابنة الفنانة الراحلة رندا مرعشلي من زوجها طارق مرعشلي، عبر انستغرام بصور ظهرت خلالها بلا مكياج وشعر غير مرتب، على عكس ما اعتاد جمهورها رؤيتها.

وظهرت هيا ببلوز مكشوف الأكتاف واليدين وشعر غير مرتب بلا مكياج، وعلقت على إطلالتها ببضع كلمات أثارت من خلالها جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت:

"الأمور كلها مكركبة .. اكيد ما وقفت على شعراتي".





وتساءل الجمهور في التعليقات عن سبب تعليق مرعشلي المثير على الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد بعد تطبيق الولايات المتحدة لقانون "قيصر" الجائر .





بينما استنتج البعض من تعليق مرعشلي أنه عن تفشي جائحة كورونا في البلاد وإعلان منظمة الصحة العالمية عن احتمال انفجار نسبة الإصابة في سوريا.

يذكر أن هيا مرعشلي نفت مؤخراً أخباراً عن ارتباطها بالفنان ناصيف زيتون.



