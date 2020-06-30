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زوجة معتصم النهار تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة برفقة زوجها

الساعة 00:05 بتوقيت دمشق
30 يونيو 2020

نشرت لين برنجكجي زوجة الفنان معتصم النهار عدة صور من إطلالتها الأخيرة عبر حسابها الشخصي في انستغرام أثناء قيامها بنزهة عائلية برفقة زوجها وابنتهم ساندار.

وأطلت لين بمكياج خفيف ونظارات شمسية وشعر مسدول على الأكتاف أبهرت المتابعين بجمال ملامحها وبساطة إطلالتها.

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وظهرت بصور من السيارة مع معتصم وابنتهما حيث اجتمعا بعد فترة من الغياب بسبب حظر السفر جراء تداعيات فيروس كورونا.

وعلق الفنان معتصم النهار على الصورة قائلاً: "أنتم الدنيا كلها"، معبراً عن مدى حبه لعائلته.

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ونالت إطلالة معتصم رفقة عائلته إعجاب الجمهور الذي أثنى على بساطة النجم السوري وعائلته في إطلالاتهم الصيفية.

يذكر أن لين برنجكجي أطلقت خطاً لإنتاج الألبسة على نظير زوجات المشاهير في العالم.

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