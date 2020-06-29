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بالصور... دانا جبر من منزلها بإطلالة تشع أنوثة

الساعة 23:56 بتوقيت دمشق
29 يونيو 2020


شاركت الفنانة الشابة دانا جبر مجموعة صور من داخل منزلها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام بدت خلالها بإطلالة صيفية مميزة اعتمدت فيها الظهور بفستان قصير أسود.

ونشرت دانا جبر صوراً بفستان أسود قصير أظهر أنوثتها وأسدلت شعرها على كتفيها، كما اعتمدت مكياجاً هادئ كالمعتاد.

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ونالت صور الفنانة تفاعلاً واسعاً بين محبيها وجمهورها وحازت على آلاف الإعجابات.

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وتعتبر دانا جبر من أجمل الوجوه في الدراما السورية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، اكتسبتها عبر الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني والذي تألقت فيه بأدوار الفتاة المعاصرة حيث أبدت جمالية كبيرة في الدلع البعيد عن الإغراء .

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