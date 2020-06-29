"يوتيوب" ينافس "تيك توك" بهذه الميزة



كشف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عن إطلاقه ميزة جديدة عبر نسخة الهواتف الذكية تسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة على نحو يحاكي تجربة تطبيق (تيك توك) TikTok.

وأعلنت شركة غوغل أن الميزة الجديدة تسمح لمنشئي المحتوى بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة متفرقة، ثم جمعها في مقطع واحد لا تتجاوز مدته 15 ثانية، وهي المدة الافتراضية ذاتها لتطبيق (تيك توك) بالإضافة إلى تطبيق (ريلز) Reels الجديد من إنستغرام الذي يستنسخ تجربة (تيك توك).

و أوضحت غوغل بأن المستخدمين سيرون خيارًا جديدًا تحت اسم (أنشئ مقطع فيديو) في قسم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب في الأجهزة المحمولة.

وعلى غرار تطبيق "تيك توك"، يمكن للمستخدمين الضغط على زر التسجيل لتسجيل مقطع الفيديو، ثم يمكنهم رفع الأصبع عن الشاشة لإيقاف التسجيل، ومع تكرار هذه العملية لإتمام مدة المقطع البالغة 15 ثانية، ثم يجمع تطبيق يوتيوب المقاطع القصيرة لإنشاء مقطع واحد ونشره.

و بإطلاق الميزة الجديدة، لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 15 ثانية عبر تطبيق يوتيوب المحمول نفسه، لذا سيكون عليهم تسجيل المقاطع الطويلة باستخدام تطبيق الكاميرا، ثم تحميله من المعرض إلى يوتيوب.

يشار إلى ان هذه الميزة قيد التجربة، ولم تكشف غوغل المزيد من التفاصيل المتعلقة بالاختبار، هل سيتضمن لاحقًا المزيد من الضوابط والميزات المتعلقة بمقاطع الفيديو القصيرة، مثل: المرشحات، والتأثيرات، والواقع المعزز، والخلفية الصوتية، أو زرًا لتغيير سرعة الفيديو، وهي الميزات التي تجعل (تيك توك) مميزًا وتصعب منافسته.