على الهواء مباشرة.. مراسلة تلفزيونية تتعرض للسرقة (فيديو)



رصد مقطع فيديو لحظة تعرض مراسلة قناة "سي إن إن" في البرازيل لسطو مسلح في أحد الشوارع.

وذكر موقع "سي إن إن برازيل" بأن المراسلة "برونا مارسيدو" كانت في بث مباشر صباح السبت تتحدث عن الأمطار في أحد شوارع ساو باولو، قبل أن يفاجئها لص على الهواء.

ووثق الفيديو اللص وهو يقترب من المراسلة ويقتحم البث المباشر ويهددها بالسكين ويطلب منها أغراضها الشخصية، الأمر الذي جعلها تسلمه هاتفيها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب نششطاء بفتح تحقيق للوصول إلى اللص ومعاقبته.

فيما أكد الموقع بأن المراسلة بصحة جيدة وعادت إلى عملها بشكل طبيعي.