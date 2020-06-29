لبنانيون يعتدون جنسيا على طفل سوري عدة مرات

تداولت مواقع إخبارية لبنانية مقطع فيديو لإحدى عمليات الاعتداء الجنسي على طفل سوري، مشيرة إلى أن عملية الاعتداء تكررت بحق الطفل عدة مرات.

وذكر موقع “المنتدى الإخباري” أن طفل سوري تعرض لاعتداء جنسي متكرر من قبل شبان لبنانيين في مدينة “سحمر” في البقاع الغربي في لبنان، وتم تداول مقطع فيديو لإحدى عمليات الاعتداء.

ونقل الموقع عن والدة الطفل المعتدى عليه، ان ابنها “م.ح” يبلغ من العمر 13 عاما ، تعرض لعملي ة تحر ش واغتصاب متكرر من قبل مجموعة من شباب المنطقة، وسط تعذيب نفسي وجسدي حيث عمدوا في بعض الأحيان إلى ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب.

وتعمل والدة الطفل في محل لبيع الخضار لتعيل عائلتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسي ة، فيما يعمل الطفل في معصرة

وعرفت هوية الشبان الثلاثة وهم “( ه . ق )(م . ش ) ( ح . ش) وجميعهم من الجنسية اللبنانية.